100 Lösungen für ESG-Transformation der Real Asset Industrie

Auf der morgen startenden Expo Real zeigt PwC 100 führende Lösungen für ESG-Transformation der Real Asset Industrie. Gemeinsam mit Builtworld stellt das Unternehmen die zweite Ausgabe der Tech for Impact Map vor.

.

Der Druck der Stakeholder auf die Bau- und Immobilienwirtschaft nimmt trotz der unsicheren geopolitischen und volkswirtschaftlichen Hausforderungen zu. Physische Klimarisiken und Klimaschäden sind ebenso sichtbar und spürbar wie regulatorische Eingriffe und veränderte Nachfragemuster von Investoren nach ESG-konformen Produkten. Angesichts der zunehmenden Komplexität im internationalen Kontext stellen technologische Lösungen entlang des Immobilien-Lebenszyklus wesentliche Instrumente zur Transformation der Real Asset Industrie und zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele dar. Vom frühzeitigen Risikomanagement über die Optimierung von Bauprozessen bis zur holistischen Datenerfassung auf Objektebene und dem Benchmarking von Immobilienportfolios für die zielgerichtete Optimierung des Gebäudebetriebs und die Erfüllung relevanter KPIs für die ESG-Berichtsanforderungen im Kontext einer nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung: Die zweite Ausgabe der Tech for Impact Map umfasst ein ganzheitliches Verständnis von ESG-Kriterien für Real Assets.



Mehr als 550 Unternehmen aus aller Welt hatten sich für die zweite „Tech for Impact Map“ beworben. „Wir konnten auf dem Erfolg der ersten Map aufbauen und erneut zahlreiche innovative Lösungen identifizieren“, sagt PwC-Experte Thomas Veith. „In gemeinsamen Webinaren mit Builtworldk beleuchten wir die innovativen Lösungen genauer und erarbeiten mit führenden Marktteilnehmern Lösungen für die ESG-Transformation.“



Die Auswahl der 100 besten Firmen erfolgte entlang des gesamten Immobilien Lebenszyklus und im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung durch ein Expertenteam von PwC Deutschland und Builtworld. Berücksichtigt hat die Jury folgende Kriterien: Idee, Impact, Geschäftsmodell, Markt, Team, Innovationsgrad, Potenzial und Realisierung. Aufgrund regulatorischer Rahmenbedingungen standen Unternehmen im Fokus, die entweder mit Teams in Europa vertreten sind oder europäische Kunden bedienen. Alle Unternehmen haben sich zum Ziel gesetzt, eine möglichst große positive Wirkung zu erzielen.



„Wir waren beeindruckt zu sehen, wie schnell innovative Lösungen im digitalen Ökosystem der Bau- und Immobilienbranche Fuß fassen“, sagt PwC-Experte Thomas Veith. „Nun geht es darum, auf den ersten Erfolgen der ESG-Transformation aufzubauen, damit die Branche möglichst rasch deutliche Fortschritte zur Erreichung der Klimaziele erreicht.“



„Es ist bereits erkennbar, dass sich der bisherige Schwerpunkt digitaler Lösungen mittelfristig deutlich über den Bereich Energieeffizienz erweitern wird. Insbesondere werden Ökosysteme weiter in den Vordergrund treten und Themen wie Kreislaufwirtschaft - einschließlich Lieferketten - und Biodiversität innovative Lösungen hervorbringen“, sagt Christiane Conrads, Global Real Estate ESG Leader bei PwC.



Jonas Haberkorn, Director bei Builtworld, ergänzt: „Wir sehen bereits die ersten Übernahmen bei ESG Reporting Tools. In diesem Jahr zeigt sich ein starker Fokus auf die dezentrale Energieversorgung und alle Fragen der Energieeffizienz. Für die nächsten Ausgaben erwarten wir noch mehr innovative Lösungen zur Messung und Reduktion von materialgebunden Emissionen, den grauen Emissionen.“



Für 2023 ist eine weitere Auflage der „Tech Impact Map“ geplant. Bewerbungen sind bereits möglich.