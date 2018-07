10.000 m² in Panattoni Park Karlsruhe-Süd vermietet

Panattoni Park Karlsruhe-Süd

Panattoni Europe hat bereits die Hälfte des ohne Vorvermietung begonnenen Panattoni Parks in Durmersheim auf der Industriestraße 2, südlich von Karlsruhe gelegen, vermietet. Die Bauarbeiten auf dem rund 40.000 m² großen Areal hatten bereits im 1. Quartal 2018 begonnen.

Mieter des 1. Bauabschnitts ist die Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, ein Unternehmen in der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von pflanzlichen Arzneimitteln. Schwabe schloss auf Vermittlung von Colliers International Deutschland einen 10-Jahres-Mietvertrag für das rund 10.000 m² Produktions- und Lagerfläche sowie 500 m² Büro- und Sozialflächen und 24 Stellplätze umfassende Objekt.



Neben den hohen Anforderungen an Sicherheit und Hygiene für die produktionsversorgende Logistik der Unternehmensgruppe Schwabe wird die Halle zudem als Gefahrgutlager ausgebaut. Die Ausstattung umfasst darüber hinaus unter anderem eine durchgängige Kühlung. Die Gesamtinvestition in diese erste Ausbaustufe des Panattoni Parks in Durmersheim beläuft sich auf rund 12,5 Mio. Euro, wovon rund 2,5 Mio. Euro durch den nutzerspezifischen Ausbau erforderlich werden.