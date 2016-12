1.900 neue Wohnungen im Eurogate II

Die Entwicklung des Eurogate II in Wien Landstraße nimmt konkrete Züge an. Vor Kurzem wurde der zweistufige, europaweite Architekturwettbewerb für die Masterplanung der künftigen Bebauung des rund 11 Hektar großen Grundstücks zwischen Landstraßer Gürtel, Landstraßer Hauptstraße und Otto-Preminger-Straße abgeschlossen. Als Sieger geht der Entwurf des Wiener Architekturbüros Superblock hervor. Die städtebauliche Gesamtverantwortung für die Entwicklung des Areals trägt die ARE Austrian Real Estate Development gemeinsam mit dem Kooperationspartner und Miteigentümer Wohnfonds Wien.

In der Masterplanung werden alle Baukörper in Richtung eines rund zwei Hektar großen, zusammenhängenden Parks ausgerichtet. Das Projektareal selbst wird weitgehend autofrei. Insgesamt sind rund 190.000 m² Bruttogeschoßfläche für Wohnen vorgesehen, davon sind rund 40 Prozent für geförderte Wohnungen reserviert. „Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Schaffung von leistbarem Wohnen in Wien geleistet. Dass geförderter Wohnraum – etwa 800 Wohnungen werden es insgesamt hier sein – in einem innerstädtischen Entwicklungsgebiet wie diesem realisiert werden, ist im internationalen Vergleich keine Selbstverständlichkeit. In Wien schon, darauf sind wir stolz, denn es ist auch ein wichtiger Beitrag für die soziale Durchmischung in der Stadt “, betont Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, Präsident des Wohnfonds_Wien. Bis zu 60.000 m² Bruttogeschoßfläche entfallen auf Büro- und Gewerbeflächen sowie soziale Infrastruktur. Darüber hinaus befindet sich unmittelbar angrenzend der in Planung befindliche Aron Menczer Campus der Stadt Wien, der ein Kindertagesheim bietet und die Pflichtschulversorgung sicherstellt. Ein zusätzliches Kindertagesheim entsteht im Projektgebiet.





Die maximale Gebäudehöhe beträgt 35 Meter beziehungsweise elf Geschoße und wird nur punktuell, im Inneren des Areals ausgenutzt, um städtebauliche Akzente zu setzen. Anregungen aus Gesprächen mit Anrainern, die die Gebietsbetreuung der Stadt Wien in den Jahren 2015 und 2016 geführt hat, sind in die Masterplanung eingeflossen. „Auf dem Projektareal wird ein lebenswerter, attraktiver, sozial durchmischter neuer Stadtteil mit hoher Aufenthalts- und Freiraumqualität entstehen“, sagt ARE Geschäftsführer Hans-Peter Weiss. Der nunmehr vorliegende Masterplan ist die Ausgangsbasis für das Umwidmungsverfahren, das 2017 starten soll. Sobald die erforderliche Flächenwidmung vorliegt, kann die Detailplanung beginnen. Ein Baubeginn ist voraussichtlich Anfang 2020 zu erwarten.





Eurogate II, auch als „Aspanggründe“ bekannt, ist mit einer Grundstücksfläche von rund 11 Hektar eines der bedeutendsten Stadtentwicklungsgebiete im innerstädtischen, dichtverbauten Bereich und schafft Wohnraum für über 4.000 Einwohner. Der Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz und den Individualverkehr ist sehr gut. Grün- und Erholungsflächen werden zum einen durch einen neuen, rund zwei Hektar großen Park - in Fortsetzung des im Eurogate I errichteten Leon-Zelman-Parks - direkt auf dem Projektareal geschaffen. Zum anderen gibt es mit dem Belvedere Garten, dem Botanischem Garten, dem Schweizergarten und dem Arsenal bereits bestehende Angebote in der Umgebung. Eurogate II ist die zweite Umsetzungsstufe des Gesamtentwicklungsgebietes Eurogate. Der erste Projektabschnitt liegt nördlich der Otto-Preminger-Straße und ist zum Teil bereits fertiggestellt und bezogen. Einzelne Projekte an der Landstraßer Hauptstraße befinden sich derzeit noch in Realisierung. Insgesamt werden auf dem Projektgebiet Eurogate II rund 1.900 Wohneinheiten realisiert.