1.650 neue Wohnungen in München-Feldmoching auf dem Weg

Der Bebauungsplan für das neue Wohngebiet „Lerchenauer Feld“ in Feldmoching ist einen wichtigen Schritt vorangekommen. Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat den Billigungsbeschluss gefasst, in dem bereits die Eingaben aus der ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung berücksichtigt sind. Gleichzeitig wurde die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplans vorbehaltlich der Zustimmung durch die Vollversammlung gebilligt.

.

Auf einer 23 Hektar großen Fläche an der Lerchenauer Straße im Münchner Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl wollen die Landeshauptstadt München und das Unternehmen Wohn Park Lerchenauer Feld GmbH & Co. KG, ein Joint Venture der beiden Unternehmen Bayerische Hausbau und Concept Bau, ein Wohnquartier mit 1.650 Wohnungen, ein Schulcampus, sechs Kindertagesstätten, Geschäfte sowie mehrere soziale Einrichtungen realisieren. Das Lerchenauer Feld liegt zwischen der Lerchenauer Straße, der Lerchenstraße sowie der Ponkratzstraße. Knapp die Hälfte des Geländes gehört der Stadt München. Die weiteren Flächen hat die Wohn Park Lerchenauer Feld erworben.



Die Wohnhäuser sind um grüne Innenhöfe herum angeordnet und fügen sich gut in die Umgebung des Münchner Nordens ein. Ein Marktplatz mit Geschäften dient als lebendiger Mittelpunkt des neuen Ensembles, das nordöstlich des Fasaneriesees – zwischen Lerchenauer und Lerchenstraße – liegt. Auf den städtischen Flächen sind zirka 500 Wohnungen für bezahlbare Mieten geplant, darüber hinaus eine Pflegeeinrichtung mit 135 Pflegeplätzen und ein Schulcampus mit Grundschule, Gymnasium, Mensa und Schwimmhalle sowie dazugehörige Sportflächen, die auch dem Vereinssport offenstehen.



Erstmals soll durch ein spezielles Mobilitätskonzept der Autoverkehr möglichst auf einen Anteil von nur noch 20 Prozent in diesem Gebiet verringert werden (aktuell in Feldmoching noch 46 Prozent). Dies soll durch eine fußgänger- und radlerfreundliche Gestaltung, Carsharing- und Lastenrad-Angebote, einen guten MVV-Anschluss sowie eine verringerte Zahl an Stellplätzen erreicht werden. Wer trotzdem ein Auto benötigt, kann in Quartierstiefgaragen parken. Mehrere Busse sowie eine neue Tramlinie sollen das neue Gebiet erschließen, zudem ist der U- und S-Bahnhof Feldmoching gut zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar.



Der Satzungsbeschluss, der am Ende des Bauleitplanverfahrens steht, ist für Frühjahr 2023 geplant – im Anschluss an eine erneute Beteiligung der Bürger.