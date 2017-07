1.600 m² Bürofläche in Frankfurt vermietet

NAI apollo hat rund 1.600 m² Büromietfläche verteilt auf fünf Standorte in Frankfurt am Main in den letzten 4 Wochen vermittelt.

Die größte Einzelvermittlung ist eine Vermietung für die Karg Vermögensmanagement AG in der Friedrichstraße 31. Ein Vermögensverwalter bezieht auf rund 430 m² eine ruhige Lage im Stadtteil Westend. Die Immobilie wurde zuletzt im Jahr 2016 vollständig modernisiert. Der zweitgrößte Abschluss gelang der NAI apollo am Hauptbahnhof 8. Hier werden gut 380 m² Bürofläche in direkter Nähe zum Hauptbahnhof angemietet.



„Die Nachfrage für Büroflächen ist gerade in zentrumsnahen Lagen sehr groß. Der aktuelle Leerstand liegt in Frankfurt bei rund 10 Prozent und zeigt Tendenzen, noch weiter zu sinken. Spannend bleiben auch die Auswirkungen möglicher Brexit-Abschlüsse auf den Markt. Hier erwarten wir erste Bewegungen im zweiten Halbjahr 2017“, so Radomir Vasilijevic, Head of Office and Retail Letting bei der NAI apollo.



Eine 345 m² große Bürofläche vermittelte die NAI apollo in der Lyoner Straße 15. Die Hochschule Fresenius expandiert in Frankfurt und mietet im Atricom. Die Büroimmobilie hält mehr als 45.000 m² Mietfläche vor und ist eines der größten Gebäude im Lyoner Viertel. In der Kaiserstraße 72 direkt am Hauptbahnhof eröffnet ab August 2017 auf fast 270 m² zudem ein neuer Kosmetiksalon. In der Niddastraße 74 gelang eine weitere Vermittlung über gut 180 m² an einen Verband. Vermieter ist eine Privatperson. NAI apollo hat bei allen hier genannten Transaktionen die Mieter beraten.