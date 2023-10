Dresden-Johannstadt begrüßt mit der Adler Smart Solution GmbH und der PTV Transport Consult GmbH gleich zwei neue Gewerbemieter. Beide Unternehmen beziehen ab dem 1. November 2023 jeweils ca. 750 m² Bürofläche in dem Geschäftshaus am Straßburger Platz 1 in Dresden. Die Beate Protze Immobilien GmbH begleitete die Vermittlung der Objekte

