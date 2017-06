1,085 Milliarden Euro für zu kleinen BND-Neubau

Die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes (BND) auf dem 35 Fußballfelder großem Areal an der Chausseestraße ist fast fertig und die Kosten werden offensichtlich im bewilligten Budget von 1,085 Milliarden Euro liegen, ursprünglich waren zum Baustart 720 Millionen Euro angesetzt. Dies geht aus dem Bericht des Vertrauensgremiums der Haushaushaltsordnung über die Tätigkeiten im Zeitraum November 2015 bis Juni 2017 (18/12890) hervor. In dem Bericht verweist das Vertrauensgremium auf eine Kostenhochrechnung der Bundesregierung vom Januar 2017, nach der das bisher bewilligte Projektbudget für den Neubau auskömmlich sein werde. Eine abschließende Kostenfeststellung werde nach Prüfung aller Schlussrechnungen erfolgen. Großes Manko allerdings: Der Neubau ist schon beim Einzug wieder zu klein.

Laut Tätigkeitsbericht sind alle baulichen und technischen Leistungen mit Ausnahme von Rest- und Mängelbeseitigungsarbeiten abgeschlossen. Ursprünglich waren 2006 für den Neubau 720,28 Millionen Euro veranschlagt worden. Zuletzt hatte das Vertrauensgremium im Juni 2016 einen 6. Nachtrag in Höhe von 41,44 Millionen Euro unter dem Stichwort „Inbetriebnahmen“ freigegeben.



Die „derzeit absehbaren Gesamtkosten“ für den Mega-Komplex werden in dem Bericht mit 1,569 Milliarden Euro angegeben. Zu den Baukosten träten „Kosten für die Erstausstattung des Gebäudes, den Umzug und weitere erforderliche Dienstleistungen“ hinzu. Eingeschlossen seien auch die „bisher anerkannten Kosten für die Verkleinerung des Standortes Pullach“, heißt es in dem Bericht.



Ganz rund ist die Sache jetzt nach Abschluss der Bauarbeiten dann aber doch noch nicht, denn der Neubau ist bereits zum Zeitpunkt des Einzugs wieder zu klein. Durch die politischen Krisen der letzten Monate insbesondere im Bereich der Terrorbekämpfung ist das Personal von 4.000 auf über 4.400 Mitarbeiter angewachsen. Jetzt stellt sich die Frage, wohin mit den Mitarbeitern: Ein mögliches Szenario wäre unter Umständen der Erhalt des alten Standorts in der alten restaurierten „Kaserne des Garde-Schützen-Bataillons“ in Lichterfelde, wo in den letzten Jahren rund 1.000 BND-Mitarbeiter ihrer Arbeit nachgegangen sind. Gegenüber dem rbb|24 teilt der BND dazu mit, dass er aktuell räumliche Unterbringungsmöglichkeiten für die zusätzlichen Mitarbeiter prüfe. Die Details sind allerdings unter Verschluss. Denkbar wäre es aber, da die Pläne, dass das Bundeskriminalamt (BKA), dessen Personal Aufstockung ebenfalls neue Räumlichkeiten erforderte, dort nach dem Auszug des BNDs einzieht, inzwischen vom Tisch sind. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat zu Beginn des Jahres für die Sicherheitsbehörde die ehemalige, über 47.000 m² große Vattenfall-Zentrale in der Puschkinallee 52 in Treptow für rund 180 Millionen Euro gekauft; die größte Transaktion in der Hauptstadt im ersten Quartal [Jahresauftakt nur knapp unter Vorjahresrekord].