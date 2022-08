1.000 m² Bürofläche in Leipzig vermietet

Das Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate vermittelte drei weitere Mieter in der Messestadt.

Die Green Energy 3000 Holding GmbH, ein Projektentwickler für Erneuerbare Energien, verlagerte seinen Standort in die Karl-Tauchnitz-Straße 10-10b und mietete dort insgesamt gut 470 m² Fläche von der Erbengemeinschaft „Paul Herfurth Erben“.



Gut 420 m² Büro- und Werkstattfläche mietete das IT-Unternehmen SaxonQ GmbH in der Emilienstraße 15 in Leipzig-Süd; die Fläche wurde bereits bezogen. Das Deep Tech Start-up entwickelt und verkauft mobile Quantencomputer auf der Basis von Diamant.



Die Expertplace Solutions GmbH sicherte sich gut 300 m² in der Gottschedstraße 9 und damit die letzte verfügbare Fläche in dem denkmalgeschützten Wohn- und Geschäftshaus. Das Gebäude wurde komplett saniert und vom Mieter bereits bezogen. Das Unternehmen ist ein Anbieter für Produktionsplanungssysteme in der Medienindustrie.