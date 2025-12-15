029 Group steigt bei Periskop Partners ein

Die 029 Group SE hat von der Apeiron Investment Group eine Beteiligung in Höhe von 5,0 % an der Periskop Partners AG über den Sekundärmarkt erworben. Der Kaufpreis beläuft sich auf 4,0 Mio. Euro. Zusätzlich hat sich das Unternehmen weitere Call Optionen gesichert, die Beteiligung auf bis zu 10,0 % zu erhöhen. Die Periskop Partners AG verwaltet derzeit ein Vermögen von über 2 Mrd. Euro.

Die Apeiron Investment Group Ltd. ist größte Anteilseignerin der Periskop Partners AG und zugleich Großaktionärin der 029 Group SE. Wie das Unternehmen mitteilt, soll die Periskop Partners AG die Limestone Capital AG als zentrales Ankerinvestment im Rahmen der strategischen Neupositionierung der 029 Group SE zu einer Investmentplattform mit Fokus auf Real Estate, Hospitality und Lifestyle ergänzen.