020-EPOS mietet 2.300 m² im im WCD

Die Cubion Immobilien AG sorgte für die Vermittlung von rd. 2.300 m² Bürofläche im „WCD“ Westfalencenter Dortmund, gelegen an der Lindemannstraße 77-81 bzw. an der Wittekindstraße 30-32. Die neue Dortmunder Immobilie überzeugte den Dienstleister aus der Call- und Service-Center-Branche aufgrund der optimalen Raumstrukturen, der modernen Gebäudetechnik sowie der sehr guten Anbindung. 020-EPOS wird die Flächen im dritten Quartal dieses Jahres beziehen. Die Immobilie befindet sich im Eigentum der AFIAA Anlagestiftung mit Sitz in Zürich.

